Ученые смогут предсказывать изменения климата на 5 лет вперед

Вчера, 10:28

Анна Лисова

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Ученые смогут предсказывать изменения климата на 5 лет вперед
Изменение климата на Земле

Немецкие ученые смогли разработать специальную методику, которая позволит просчитывать изменения климата на пять лет вперед. Geophysical Research Letters пишет о том, что ученые смогли выделить те факторы, от которых наиболее существенно зависит изменение климата на планете. Перевод статьи предоставил портал ИноСМИ. Исследователи отмечают, что на климат влияют множество факторов. К примеру, температура поверхности Атлантического океана зависит от изменений атмосферы, льда и океанов. А колебания температуры воды в Атлантике влияет на климат в Европе.

Еще одним ярким примером является Эль-Ниньо в Тихом океане. Оно возникает каждые два года и ранее его спрогнозировать можно было лишь за несколько месяцев. Это явление проявляется как колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Оно также серьезно влияет на климат во многих уголках планеты, а не только непосредственно в зоне, где проявляется.

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