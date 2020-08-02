Ученые сравнили сперматозоид со штопором и выдрой

Группой международных ученых было проведено исследование для детального изучения движения сперматозоидов. Ведущий автор научной работы Габриэль Коркиди с командой мексиканских и британских ученых при помощи трехмерной сверхскоростной микроскопии изучил жгутики и головки сперматозоидов. Исследователи зафиксировали момент движения сперматозоидов и увидели, что хвост половой клетки не изгибается, а вращается в одну сторону. В результате эксперты обнаружили, что движение сперматозоидов напоминает вкручивание штопора или плаванье выдры. Они отметили, что оказывается, сперматозоиды движутся не из стороны в сторону, напоминая движение спирали, как считалось ранее.. Коркиди утверждает, что это открытие является прорывом в медицине, поскольку эти знания могут помочь в лечении бесплодия. Со слов специалиста, способ движения сперматозоидов может влиять на зачатие ребенка.

Отмечается, что ранее, в 2016 году, ученые из Германии создали «спермаботы», которые обеспечивали движение сперматозоидов, напоминающее вкручивание штопора. Специалисты утверждают, что такие структуры позволят ускорять движение мужских половых клеток.