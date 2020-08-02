Через 30 лет Арктика может остаться безо льда

2-08-2020, 11:39

Виталий Фетисов

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Через 30 лет Арктика может остаться безо льда

В 2018 году было выявлено, что Арктика всего лишь за одно лето потеряла 10 млн километров льда. Если так пойдет и дальше, то на протяжении тридцати лет Арктика может потерять всю ледовую поверхность. Это было выявлено учеными из Национального центра полярных исследований в Индии. Растаяла территория, которая сравнима за площадью с Исландией.

С помощью спутника  было заметно, как отступал лед через северные моря, такие как: Чукотское, Восточно-Сибирское, Карское и другие. Было измерено протяженность, толщину и объем растаявшего льда. 

Потеря льда за 40 лет возросла на 12,8% и на 82 тыс. кв. км в год. Показатели 2018 года и 40-летней давности утверждают то, что скорость таяния льда увеличилась в три раза.

Если все продолжиться в том же духе, тогда на протяжении 30 лет Арктики может и не стать.

Такие последствия затронут  и другие регионы Земли.

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