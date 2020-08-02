Контрацептивы влияют на работу мозга

Группа ученых из разных стран исследовала влияние противозачаточных препаратов на женский организм. Оказалось, что таблетки действуют и на активность головного мозга. Об этом сообщает интернет-издание Hormones and Behavior.

По словам ведущего автора научной работы, женщины, принимающие контрацептивы, очень отличаются от женщин, их не принимающих. Ведь при приеме противозачаточных препаратов повышается префронтальная кора, когда память обрабатывает отрицательные стимулы. Кроме того, если женщина принимает таблетки в период полового созревания, у нее притупляются реакции на стресс.

Данные по России свидетельствуют о том, что во время карантина россияне стали активнее покупать Виагру для потенции - на 44%. Эксперты полагают, что увеличение продаж - это косвенные последствия пандемии с развившимся на ее фоне стрессом. Именно в марте было замечено наибольшее количество покупок Виагры.