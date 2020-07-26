Гонка вакцин от коронавируса грозит серьезными проблемами миру

Ученые разных страны сейчас заняты созданием вакцин против коронавируса. В мире разрабатывается почти 200 вакцин, и 15 из них уже проходят клинические испытания. Разработка препаратов длится уже более пяти месяцев. Ее начали с тестов на мышах, а затем она продолжилась на добровольцах. По мнению экспертов, гонка за вакциной может иметь последствия более тяжелые, чем от коронавируса.

Известно, что пекинская компания уже прошла последний этап исследований. Но использование вакцины разрешено пока только для военных. Многие медики полагают, что только вакцинирование большого количества людей может считаться третьей, завершающей фазой испытаний. При этом специалисты отмечают, что участие в исследовании слишком малого количества добровольцев не позволяет убедиться в отсутствии побочных эффектов от препарата.

Ранее в СМИ сообщали, что участник исследований рассказал о потере сознания, высокой температуре и головокружении после введения вакцины.

В России перспективными разработками занимается Центр Гамалеи. Массовые испытания отечественной вакцины могут начаться в следующем месяце.

Некоторые разработчики объединяют вторую и третью фазы с целью ускорения процесса испытаний. Они тестируют вакцину на разных контрольных группах. В этом случае тесты могут проводиться на сотнях человек.

Работа в направлении создания вакцины осложняется тем, что под испытания подводят политическую базу, ведь в «гонке вакцин» участвуют крупнейшие игроки рынка. Речь идет о том, что политики слишком торопятся, а цена ошибок будет слишком велика.