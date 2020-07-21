Ученые назвали новые версии гибели цивилизации майя

Сегодня, 11:34

Ольга Громова

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Ученые назвали новые версии гибели цивилизации майя

Ученые на протяжении многих лет бьются над разгадкой гибели цивилизации майя, которой удалось создать наиболее развитию культуру в Центральной Америке. Но к концу IX века остались только их красивые города - сами люди исчезли. Новые данные, которые получили ученые, заставляют пересмотреть имеющиеся гипотезы о гибели майя, передает РИА Новости.

Озвучено несколько версий. В основе первой - данные радиоизотопного анализа отложений со дна озера Чичанканаб. Они указывают на то, что в конце IX – начале X века на этой территории была засуха. Количество осадков снизилось до минимума и воды стало не хватать. Индейцы пытались спастись с помощью искусственно созданных водохранилищ, но и они не помогли решить проблему. В результате майя, согласно этой гипотезе, были вынуждены уйти в джунгли.

В основе второй версии - вымирание населения через заражение ртутью двух водохранилищ Тикаля. Ртуть могла попадать в воду, когда шли дожди, из киновари. Ее индейцы использовали для приготовления красной краски.

Третья версия - плохой рацион. Антропологи полагают, что однообразное меню не лучшим образом сказалось на цивилизации. Исключительно маис ели поздние майя, так в рационе ранних было мясо диких животных. Ученые допускают, что однообразный рацион мог привести к вырождению.

Четвертая гипотеза построена междоусобных конфликтах и войнах, которые различные государства-города майя постоянно вели между собой. Новые находки говорят о том, что представители цивилизации были кровожадными и безжалостно убивали друг друга. Найденные массовые захоронения могут указывать на то, что они друг друга просто перестреляли.

Версия пятая - на цивилизацию обрушилось сразу несколько бед. Большая война, которую вел Тикаль между 830 и 950 годами, по времени совпала с сильной сильнейшей засухой. Ко всему, население значительно расширилось за счет беженцев. Еды и, особенно, воды не хватало. Вначале рухнула власть, а вскоре после наступления безвластия пала и сама цивилизация.

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