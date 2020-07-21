Подтверждена теория мужской бисексуальности

Вчера, 22:33

Виталий Фетисов

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Подтверждена теория мужской бисексуальности

Даже ученые начали говорить о том, что мужская бисексуальность – это реально. Результаты такого исследования были опубликованы на страницах журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.

До этого времени все думали, что бисексуальность присуща только женщинам. Тогда как мужчины могут принадлежать только к одной из категорий: гетеросексуальных или гомосексуальных мужчин. Американские и британские ученые говорят о том, что это совсем не так и такая точка зрения считается неправильной.

Было проведено исследование, в ходе которого мужчинам показывали эротические видео с женщинами и мужчинами.  По итогам было выяснено, что возбуждение присутствовало в обоих случаях.

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