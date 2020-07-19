Ученые обнаружили особые клетки у переболевших COVID-19

Сегодня, 15:16

Александр Зуев

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Ученые обнаружили особые клетки у переболевших COVID-19

Группа специалистов из США и Сингапура провела исследования с участием пациентов, переболевших COVID-19. Они обнаружили Т-клетки, способные запоминать вирус, что является хорошей новостью. Специалисты отмечают, что у людей, которые в 2003 году перенесли вспышку вируса SARS, присутствуют такие же Т-клетки. Дело в том, что на белок, который находится в оболочке вируса, Т-клетки запускают иммунный ответ. Идет процесс распознавания, запоминания и уничтожения патогенов.

Клетки, которые противостоят обычной вирусной простуде, неактивные против коронавируса. Болезни 2003 и 2019 годов относятся к одному штамму, а также имеют один и тот же белок в структуре. 

Вывод ученых дает основание считать, что у людей может сохраниться иммунитет к возбудителю пандемии. Использовав эти данные, эксперты намерены изменить ход событий, связанных с пандемией, пишет Вести.Ru.

Автор научной работы Антонио Бертолетти отметил, что ученые проверили здоровых людей, которые не были инфицированы COVID-19, и обнаружили Т-клетки, специфичные к SARS-CoV-2 у 50 % из них. Эксперт считает, что это может быть связано с перекрестно-реактивным иммунитетом, выработанным под воздействием коронавирусов, вызывающих простуду, или неизвестных коронавирусов животных. 

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