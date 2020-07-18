На дне Тихого океана найдены похожие на «инопланетян» существа

Сотрудники Американского национального управления океанических изысканий потрясли мир новостью об обнаружении нового вида живых существ на глубине 2.4 км под водой в восточной части Тихого океана. Ученые уже окрестили новых существ «инопланетянами», так как ранее подобных форм жизни на планете Земля не встречалось. «Инопланетяне» живут колонией на скалистом дне, образовав своеобразный «подводный лес» или «общину» состоящую из губок.

Для членов «общины» характерны длинная «шея» и «голова с огромными глазами» - отмечают американские ученые. Своей необычной внешностью губки напоминают инопланетян в своем классическом для человека представлении. По последним исследованиям, местность, где были найдены новые существа, была сформирована около 140 млн лет назад.