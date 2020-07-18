Найден механизм защиты от нарушений генетического бессмертия

Сегодня, 11:12

Анна Лисова

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Найден механизм защиты от нарушений генетического бессмертия

Секрет генетического бессмертия удалось разгадать ученым из Эдинбургского университета в Шотландии, пишет Nature. Исследователи выяснили, как работает защита половых клеток у развивающихся эмбрионов, поскольку именно эти клетки обеспечивают непрерывность передачи наследственной информации от поколения к поколению. 

По словам авторов исследования, в защите сперматозоидов на ранних стадиях развития ключевую роль играет белок SPOCD1. Зародышевые клетки у эмбриона подвергаются эпигенетическому перепрограммированию, что делает их уязвимыми для транспозонов или «прыгающих генов» — участков ДНК, способных к передвижению и размножению в пределах генома клетки. Доказано, что транспозоны могут повреждать кодирующие белки гена, что провоцирует бесплодие. 

SPOCD1 способствует тому, что идет процесс присоединения ДНК метильных групп. Это блокирует транспозоны. В ходе лабораторных опытов ученые выяснили, что при потере белка SPOCD1 у мышей развивается бесплодие. 

Ученые отмечают, что этот белок важен и для других процессов в организме, поскольку он связан с белком MIWI2 и малыми некодирующими РНК, которые относятся к классу piРНК. Эти соединения, рассказали исследователи, в организме участвуют в регуляции транспозонов.

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