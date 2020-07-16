Австралийские астрономы обнаружили в космосе загадочные круги из радиоволн ORC

Ученые из Университета Западного Сиднея рассказали о том, что они зафиксировали в космосе загадочные круги из слабых радиоволн. Всего было обнаружено 4 так называемых нечетных радиокруга (Odd Radio Circles, или ORC). Волны были зафиксированы телескопическим комплексом ASKAP и аппаратом GMRT.

Исследователи отмечают, что ранее им никогда не удавалось наблюдать подобные сигналы. Точное происхождение их они установить пока не могут. Также остается пока непонятным ни их точные размеры, ни расстояние до них. Подобного рода волны могли возникать и ранее, но, отмечают ученые, не было оборудования, которое бы их фиксировало. Они настолько слабые, что уловить сигнал, которые они передают, довольно сложно даже той аппаратуре, которая есть в распоряжении исследователей сейчас. ORC, установили ученые, симметричны. Их внешние края более светлые, чем внутренние. Возникают они только в радиоспектре, тогда как в визуальном либо рентгеновском диапазоне они не проявляются.

Две эти волны окружают галактику. Ученые считают, что ORC могут являться сферическими ударными волнами от внегалактических столкновений либо от вспышек радиогалактик. Но пока доказательств этому нет. Исследователи считают, что волны имеют естественное происхождение.