Новосибирские ученые изобрели способ уничтожить коронавирус

Сегодня, 20:46

Александр Зуев

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Новосибирские ученые изобрели способ уничтожить коронавирус

Коронавирус, возможно, ослабевает, но не отступает. Многие эксперты предрекают вторую волну эпидемии. Недавно стало известно, что новосибирские ученые изобрели метод,  позволяющий  победить вирус. Речь идет об антимикробной фотодинамической  терапии.

Суть метода такова: пациенту вводится особый препарат - фотосенсибилизатор. Это светочувствительное лекарство, которое накапливается в организме и начинает действовать, когда на человека направляют излучение.

Как объяснили в пресс-центре НГУ, ранее этот метод применялся для лечения злокачественных опухолей, предраковых заболеваний женской половой сферы, хронических воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, угревой болезни, бородавок.

Эта же разработка подходит и для лечения коронавируса.

Причем этот метод действенен даже в случаях, когда антибиотики становятся неэффективными из-за развития устойчивости микробов к препаратам.

Посредством антимикробной фотодинамической терапии можно повреждать оболочку вирусов и их генетический материал. После такого воздействия размножение вирусов прекращается. Примечательно, что новая разработка уничтожает вирус за 40 секунд.

С помощью фотосенсибилизатора можно предотвращать заболевания. Для этого нужно нанести препарат на слизистые верхних дыхательных путей, а также использовать поток света, пишет MedikForum.ru.

Ученые считают, что такой способ борьбы с коронавирусом уже можно применять в больницах.

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