Назван главный признак осложнений от коронавируса

Ученые рассказали о главном признаке осложнения после перенесенного коронавируса.

Французские ученые прояснили вопрос насчет того, какой же признак объединяет больных коронавирусом, у которых очень велик риск осложнения заболевания.

Чтобы дать ответ на интересующую проблему, исследователи наблюдали за 50 добровольцами, у которых коронавирусная болезнь протекала с разной степенью тяжести. У кого-то наблюдался лишь легкий кашель, а кто-то находился под аппаратом ИВЛ. Для анализа брались ткани, кровь, иммунные клетки и другие биоматериалы.

Экспертам бросилась в глаза закономерность: у всех больных с осложнениями было замечено усиленное воспаление и дефицит ответа интерферона типа I, ответственного за замедление процесса инфекционирования организма.

Ученые полагают, что интерферон является одним из важнейших факторов, которые влияют на процесс выздоровления. С помощью этого вещества можно создать наиболее эффективные алгоритмы лечения.