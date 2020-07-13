Швейцарский иммунолог усомнился в наличии бессимптомного коронавируса

Медики сомневаются в существовании бессимптомных коронавирусных больных.

Микробиолог и почетный профессор, работавший некогда директором Института иммунологии Бернского университета, Беда Штадлер высказал свои сомнения по поводу того, что есть люди, носители коронавирусной инфекции, которые на самом деле не испытывают никаких симптомов заболевания. По его мнению, у них уже выработался иммунитет к этому заболеванию и потенциальную угрозу для других они не несут.

Помимо этого, профессор считает, что изначально борьба с инфекцией велась неправильно. В частности, коронавирус Sars-CoV-2 - это не совсем новый вид коронавируса: он походит на других своих «собратьев», которые вызывают сезонную простуду. Он летом мутирует и исчезает.

Также Беда Штадлер весьма критично относится к мнению экспертов об основной угрозе нового вируса - вроде как на него не вырабатывается иммунитет. Однако, по мнению ученого, это лишь предположение, ведь исследований, посвященных этому вопросу, еще не проводилось. К этому микробиолог привел пример, когда в районах Китая, где ранние вспышки коронавируса вызывали атипичную пневмонию, новая волна инфекции оказала меньшее влияние.

Следующей профессор опроверг версию эпидемиологов о несезонности COVID-19. Из-за этого заблуждения были сделаны неверные прогнозы.

«Некоторые все еще цепляются за модели, предсказывающие вторую волну», — подчеркнул Штадлер.

Также сомневается ученый в существовании бессимптомных носителей коронавируса - это просто тесты не в силах определить, активен ли вирус в данное время или же нежизнеспособен благодаря иммунной системе человека. Такие люди безопасны для окружения, поскольку не могут их заразить.

Сейчас общее количество зараженных коронавирусом в мире достигает 13,3 млн человек. Первые места по заболевшим занимают США, Бразилия и Индия. Скончались от заболевания 576 тыс. человек.