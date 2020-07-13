CO2 в атмосфере Земли скоро станет сопоставимым с уровнем, что был 15 млн лет назад

Вчера, 21:14

Ольга Громова

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CO2 в атмосфере Земли скоро станет сопоставимым с уровнем, что был 15 млн лет назад

Человек своей деятельностью «возвращает» Землю в доисторические времена. Ученые Университета Саутгемптона пришли к выводу, что климат на планете сдвинется на 3,3 миллиона лет назад.

Проведенное ими исследование позволило спрогнозировать, что к 2025 году уровни углекислого газа в воздухе будут сопоставимы с теми, что наблюдались в атмосфере нашей планеты в доисторические времена - в эпоху плиоцена. И виновником измененных уровней является человек.

«Мы изучили химический состав всех окаменелостей из донных пород в Карибском море. Полученные данные были использованы с тем, чтобы смоделировать состав воздуха, который окутывал Землю около 3 миллионов лет назад», - рассказали исследователи.

Они обратили внимание на то, что температура воздуха на планете в те времена была на 3 градуса выше, чем сейчас. При этом уровень концентрации углекислого газа в атмосфере равнялся 380-420 долей на миллион. Текущее значение - 415 долей на 1 миллион.

«Уровень, когда серьезные изменения климата стартуют, человечеством уже достигнут», - предупредили ученые.

К 2025 году он повысится еще больше и достигнет рекордного уровня за три последних миллиона лет, пишет «Лента».

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