Названы признаки умных людей

Пользователь Reddit Something About 2020 поставил перед юзерами задачу: перечислить неочевидные признаки умных людей. Пост набрал 40 тысяч одобрительных оценок и 8,5 тысячи комментариев. На этот вопрос пользователь Electronic-Goal ответила так: умный никогда не притворяется, что знает что-то, если на самом деле не знает.

Другие пользователи отметили, что умный человек знает даже мелочи по теме, в которой разбирается. С ними согласился kmo9e, который написал:

«Умные редко дают ультимативные заявление о чем-либо».

Avocado Alternative объяснил, что хорошим знаком является использование формулировок «с некоторыми исключениями» или «в основном, правда». Умные люди более открыты к критике, хотя это является признаком мудрости, заметила Юзер kazu-sama. Многие пользователи сочли, что умным проще признать свои ошибки и изменить мнение о чем-либо. А Peroxyacyl_nitrate подчеркнул, что умный человек смотрит на ситуацию с разных сторон, пишет lenta.ru .

Ранее пользователи Reddit рассказали, как узнать людей, которые делают вид, что уровень их благосостояния выше, чем он есть на самом деле. Прежде всего, таких людей выдает дорогостоящая одежда, считают пользователи. По их мнению, богатый человек не будет выпячивать свое благосостояние и не будет пытаться казаться богаче. А менее состоятельные люди обязательно наденут вещи с логотипами брендов, чтобы выставить напоказ шикарную жизнь, хотя в действительности живут гораздо скромнее.