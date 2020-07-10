Названы признаки умных людей

Сегодня, 10:48

Александр Зуев

0

Image 16+
Названы признаки умных людей

Пользователь Reddit Something About 2020 поставил перед юзерами задачу: перечислить неочевидные признаки умных людей. Пост набрал 40 тысяч одобрительных оценок и 8,5 тысячи комментариев. На этот вопрос пользователь Electronic-Goal ответила так: умный никогда не притворяется, что знает что-то, если на самом деле не знает.

Другие пользователи отметили, что умный человек знает даже мелочи по теме, в которой разбирается. С ними согласился kmo9e, который написал:

«Умные редко дают ультимативные заявление о чем-либо».

Avocado Alternative объяснил, что хорошим знаком является использование формулировок «с некоторыми исключениями» или «в основном, правда». Умные люди более открыты к критике, хотя это является признаком мудрости, заметила Юзер kazu-sama. Многие пользователи сочли, что умным проще признать свои ошибки и изменить мнение о чем-либо. А Peroxyacyl_nitrate подчеркнул, что умный человек смотрит на ситуацию с разных сторон, пишет lenta.ru.

Ранее пользователи Reddit рассказали, как узнать людей, которые делают вид, что уровень их благосостояния выше, чем он есть на самом деле. Прежде всего, таких людей выдает дорогостоящая одежда, считают пользователи. По их мнению, богатый человек не будет выпячивать свое благосостояние и не будет пытаться казаться богаче. А менее состоятельные люди обязательно наденут вещи с логотипами брендов, чтобы выставить напоказ шикарную жизнь, хотя в действительности живут гораздо скромнее.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Ученые: Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты

Вчера, 10:01

Геологическая история Земли может быть переписана

10-07-2020, 10:54

Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет

9-07-2020, 09:49

Ученые показали, каким будет типичный удаленный сотрудник в 2045 году

7-07-2020, 15:59

Таяние вечной мерзлоты грозит появлением новых вирусов

7-07-2020, 10:10

Ученые зафиксировали на Земле катастрофическое повышение температуры

6-07-2020, 11:45

Ученые рассказали о том, что станет с Землей, если человечество вымрет

4-07-2020, 10:38

Центр Атлантического океана не нагревается, а охлаждается

3-07-2020, 16:18

Шведские ученые сделали открытие об иммунитете к коронавирусу

2-07-2020, 16:34

В Бахрейне создали уничтожающего коронавирус робота

2-07-2020, 09:24

Ученые доказали, что на Уране и Нептуне идут дожди из алмазов

30-06-2020, 13:19

На фермах в Китае обнаружен новый тип свиного гриппа

30-06-2020, 08:34

В космосе обнаружен неизвестный экзотический объект

25-06-2020, 13:08

Асимметрию Луны астрофизики объяснили радиоактивными изотопами в ее мантии

23-06-2020, 13:33

Ученые Петербурга создают полезный пивной напиток

22-06-2020, 15:26

В ледяном слое Тибета обнаружено 28 ранее неизвестных науке вирусов

22-06-2020, 13:22

Математики из Новосибирска подтвердили мутацию коронавируса

22-06-2020, 11:12

Конец Света 21 июня 2020 года предрек ученый

21-06-2020, 09:20

В Индийском океане обнаружен зарождающийся континент

20-06-2020, 09:59

Детей от коронавирусной инфекции спасают здоровые кровеносные сосуды

16-06-2020, 14:53

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров