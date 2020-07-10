Ученые: Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты

Сегодня, 10:01

Ольга Громова

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Ученые: Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты
Жирные кислоты помогут побороть раковые клетки

Новое исследование ученых Университета штата Вашингтон может стать тем самым толчком, который позволит совершить прорыв в онкологии и изобрести революционное лекарство либо метод для лечения рака. В ходе опытов они выяснили, что жирные кислоты могут бороться со злокачественными клетками. Под жирными кислотами подразумевается одна определенная - дигомо-гамма-линоленовая, которая также известна под названием DGLA. Именно она, как оказалось, провоцирует ферроптоз. Это программируемая окислительная некротическая гибель клетки, особенностью которой является железо-зависимое перекисное окисление липидов.

В ходе опытов на червях обнаружено, что рацион их DGLA помог добиться уничтожения всех стволовых и зародышевых клеток. Объяснялось это именно запущенным процессом ферроптоза. Исследователи точно знают, что жирные кислоты могут вызвать этот процесс и в раковых клетках онкобольных людей. Проблема пока видится в том, как их туда доставить.

«Если бы ученые могли доставить DGLA точно в раковую клетку, это могло бы способствовать ферроптозу и привести к гибели опухолевых клеток», — приводят слова адъюнкт-профессора Университета штата Вашингтон Дженнифер Уоттс «Актуальные новости».
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