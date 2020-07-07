Геологическая история Земли может быть переписана

Первые континенты на нашей планете появились примерно 3 миллиарда лет назад. Исследователи до сих пор не пришли к единому мнению о процессе их формирования. Одна из выдвинутых ими гипотез гласит, что образование континентов на Земле - это следствие сдвига и тектоники плит.

Недавно ученые решили ее перепроверить посредством метода стабильных изотопов. Он позволяет с большой точностью понять ключевые процессы, которые могли повлиять на формирование так называемых континентальных плит. Было проведено измерение изотопов цинка и железа в горных породах Южной Африки и Центральной Сибири. Результаты были довольно неожиданными. Так, оказалось, что образцы по химическому составу совершенно отличаются от того, который должен был бы образоваться в случае тектонического сдвига.

Ведущий автор исследования Люк-Серж Доусет из Университета Кетрина пояснил, что при таких процессах соотношение изотопов железа и цинка были одним из двух - чрезмерно высоким или очень низким. А в образцах зафиксировано такое же отношение, как и в несубдукционных породах. Поэтому геологическая история Земли требует более тщательного изучения и выведение другой теории формирования континентов.