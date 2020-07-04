Ученые показали, каким будет типичный удаленный сотрудник в 2045 году

Сегодня, 15:59

Александр Зуев

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Ученые показали, каким будет типичный удаленный сотрудник в 2045 году

Из-за пандемии коронавируса многие компании перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. Ученые решили спрогнозировать, каким будет удаленный работник в 2045 году. По понятным причинам, такой человек редко будет выходить из дома. Он будет часами находится перед компьютером. Иными словами, удаленный сотрудник будет вести сидячий образ жизни, что влечет за собой негативные последствия для организма.

Специалисты взяли за основу модели возможные изменения, которые будут происходить с организмом человеком из-за неподвижного образа жизни. Получился человек довольно неприглядного вида.

У людей, работающих за компьютером, из-за регулярно повторяющихся движений глаз, будет развиваться компьютерный синдром. Также удаленные работники будут иметь травмы запястья и кисти. Позднее начнет происходить деформация других частей тела. 

Также возникают проблемы с шеей, а из-за дефицита витамина D начинают выпадать волосы. Недостаток в организме витамина B-12 приводит к ухудшению цвет кожи, появляются темные круги под глазами. Человек набирает лишний вес, вплоть до ожирения. Из-за роста уровня гормона стресса кортизола человек может страдать повышенной возбудимостью.

Модель Susan — удаленный сотрудник испытывает эмоциональные проблемы. Глаза его воспалены, а зрение снижено. Плечи такого человека округляются, у него растет горб. От повторяющегося движения кисти и запястья появятся жар или покалывания, боли, слабость или судороги. Некоторые привычки, такие как прищур на экран, увеличивают появление преждевременных морщин.

Сотрудники больницы специальной хирургии (HSS) в Нью-Йорке утверждают, что человек начинает сутулиться всего через 15 минут сидения или стояния на одном и том же месте, пишет Популярная механика.

А  исследовательский центр клиники Майо в США сообщает: чтобы избежать темных кругов под глазами, следует сократить количество жидкости перед сном и уменьшить количество соли в рационе, а также отказаться от курения и наладить сон. 

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