Таяние вечной мерзлоты грозит появлением новых вирусов

В мерзлоте содержится большое число неизвестных элементов экосистем и некоторые из них могут быть опасными для человека. Об этом рассказал ученый РАН Сергей Давыдов. Как он отметил, речь идет о вирусах, находящихся во льдах в пассивном состоянии.

Более 10% территории России — это вечная мерзлота, которая не таяла миллионы лет и в ней таятся древние вирусы, среди которых есть и опасные. Так, в остатках мамонтов находили сибирскую язву, говорит ученый. Он также отметил, что в мерзлоте могла сохраниться черная оспа или другая болезнь. Специалист подчеркнул, что по этой причине следует изучать эпидемии, которые были в прошлом. Он также упомянул, что численность народа северо-восточной Сибири сократилась из-за черной оспы.

По словам эксперта, на состояние инфраструктуры северных территорий РФ может повлиять потепление климата и таяние вечной мерзлоты, однако на эти процессы можно реагировать благодаря уровню мониторинга. Ученые проводят исследования в том, что касается изменения климата, на протяжении более 30 лет.

По словам Давыдова, концентрация углекислого газа в атмосфере с 1990 года изменилась с 360 до 410, а также увеличилось количество метана в атмосфере. Как подчеркнул эксперт, мерзлота потеплела на градус, а кое-где - на два градуса за десятилетие. Также отмечается увеличение протайки на 2 сантиметра в год, говорит Давыдов. В вечной мерзлоте летом оттаивает небольшой толщины грунт, но раньше эта толщина не превышала метра, а сейчас она уже больше. Кроме того, специалисты сообщают о повышении влажности, росте числа лесных пожаров на севере.

В мерзлоте толщина льдов уменьшилась, количество снега растет, грунт не так сильно выхолаживается зимой, образуются термокарстовые озера, сообщает специалист. Вместе с тем Давыдов рассказал, что у потепления есть и положительная сторона, пишет РИА Новости . Так, для россиян климат станет более комфортным, а отопительный сезон может сократиться. Помимо этого, могут уменьшиться затраты на снабжение рабочих мест. Наряду с этим уменьшение льдов в Арктике позволяет с малыми затратами возить дальневосточную рыбу на запад через Северный морской путь.