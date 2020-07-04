Ученые зафиксировали на Земле катастрофическое повышение температуры

Земле угрожает катастрофическая жара. Частота и сила тепловых волн зафиксированы во всех регионах земного шара. Об этом заявили ученые Университета Нового Южного Уэльса (Австралия). О погодных изменениях на нашей планете исследователи написали в статье, которую опубликовал журнал Nature Communications.

Авторы публикации отмечают, что за последние 70 лет произошло увеличение частоты тепловых волн. Кумулятивное тепло - сумма градусов выше нормы - каждое десятилетие усиливается на 1-4,5 градуса Цельсия, пишут ученые. За десятилетие на Ближнем Востоке, Африке и Южной Америке этот показатель достигает 10 градусов Цельсия. Кумулятивное тепло летом в Австралии составило 80 градусов. Эта цифра в Сибири и Средиземноморье составила 200 градусов. Кроме того, ученые приводят интересные факты. В частности, в период с 1950 по 2017 год в Средиземноморье наблюдалось увеличение тепловых волн на два градуса за десятилетие. Но в период с 1980 по 2017 год этот процесс ускорился до 6,4 градуса за десятилетие. Также эксперты заметили такую тенденцию: на Амазонке, в Северо-восточной Бразилии, Западной Азии и Средиземноморье в волнах тепла происходят стремительные изменения, а в Южной Австралии и Северной Азии изменения происходят нет так быстро, пишет Lenta.ru .

Вместе с тем ученые подчеркивают, что усиление интенсивности жары - средней температуры тепловой волны не наблюдается.

Таким образом, ученые делают вывод: глобальное потепление ускоряется. Причем от усиления жары пострадают, прежде всего, страны с неразвитой инфраструктурой, уверены специалисты.