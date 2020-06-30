Ученые рассказали о том, что станет с Землей, если человечество вымрет

Сегодня, 10:38

Ольга Громова

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Ученые рассказали о том, что станет с Землей, если человечество вымрет

Вымирание человечества - вопрос времени, и с этим никто не поспорит. Рано или поздно любую цивилизацию ждет конец. Конспирологи пророчат конец света ежегодно, но ученые более сдержанны.

10 лет назад австралийский вирусолог Фрэнк Феннер сделал необычный прогноз. Он предположил, что уже в следующем столетии люди вымрут, и причиной этому будут несколько факторов - глобальное потепление, перенаселение и разрушение окружающей среды.

В этой связи у многих возникает вопрос: а что же случится с Землей, она превратится в безжизненную пустыню?

Вовсе нет, уверяют ученые, планета без людей, наоборот, сможет очень быстро восстановить свои ресурсы, разрушив то, что создал человек с тем, чтобы ее погубить.

Исчезнут не только люди, но и многие животные и растения, которые были выведены ими лабораторно. На Земле не останется культур, которые человек употребляет в пищу. Не будет также и крупного рогатого скота, которое человечество разводило для пропитания. Но появятся дикие животные-«аналоги».

Внезапное исчезновение пестицидов будет означать демографический взрыв для насекомых. 

Поля зарастут, а города в конечном итоге рухнут вместе с небоскребами. Но кое-какие следы человека на Земле все равно останутся - даже через тысячи лет. Например, памятники архитектуры, бронзовые статуи, керамика.

А еще представители внеземных цивилизаций смогут уловить сигналы, отправленные в космос. А также прочитать все о нашей цивилизации на табличках, отправленных с межзвездным зондом.

Зонд Voyager, который запустили в 1977 году, по мнению астрономов, сможет пережить даже столкновение Солнца с Землей, пишет «Популярная механика».

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  • Хотя я не являюсь именитым ученым, но весьма спорная статья. Понятно, что если человечество затеет ядерную войну, взорвет все АЭС, или натворит какие-нибудь явные фатальные глупости; или врежется гигантский астероид (но тогда погибнет не только человек); или погаснет солнце через несколько миллиардов лет. В этих случаях да, согласна, шанс уйти в небытие большой, но не только у людей, уйдут многие (или большинство, или все) виды, особенно высокоразвитые существа. Но - здесь "Вымирание человечества - вопрос времени, и с этим никто не поспорит. Рано или поздно любую цивилизацию ждет конец." - Что имеется в виду под термином цивилизация? Цивилизация "майя", инков, древних римлян? Они да, канули в лету. Но их потомки остались. Все человечество целиком? Хорошо. Что такого должно случиться с окружающей средой, чтобы люди вымерли прям все до одного, а животные, тем более более близкие, например, млекопитающие, остались? Всемирные потоп? Пожар? Цунами? Почему животные спасутся? перенаселение ? И что? Болезни, голод, разум, наконец, не смогут урегулировать это?
  • Или прям разом все возьмут и умрут? Что за чушь? даже после бубонной чумы 1% выживал, и вон как расплодился. .. ."В этой связи у многих возникает вопрос: а что же случится с Землей, она превратится в безжизненную пустыню?" Если земля превратится в безжизненную пустыню - почему останутся опять же животные, особенно сельскохозяйственные? Кто сможет жить в "безжизненной пустыне"? "Глобальное потепление" прям настолько к следующему веку? Чушь. Читала очень много материалов, что вот эта страшилка Греты тунберг несколько преувеличена. точнее, роль антропогенной деятельности человека. А климат меняется, да, это все время существования Земли было, но это процесс происходит тысячи, десятки и сотни тысяч лет, а. может, и больше. Вообщем, считаю, что эта публикация похожа на считающуюся в сегодняшний период массового психоза и паники из-за пандемии, очередную "страшилку", наряду с постоянно возникающими почему-то сейчас заметками о вспышке то бубуонной чумы, то новые вирусы то там, то здесь. Чтобы нестабильную психику бедных людей еще больше расшатать, и накрутить себе просмотры
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