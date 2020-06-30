Ученые рассказали о том, что станет с Землей, если человечество вымрет

Вымирание человечества - вопрос времени, и с этим никто не поспорит. Рано или поздно любую цивилизацию ждет конец. Конспирологи пророчат конец света ежегодно, но ученые более сдержанны.

10 лет назад австралийский вирусолог Фрэнк Феннер сделал необычный прогноз. Он предположил, что уже в следующем столетии люди вымрут, и причиной этому будут несколько факторов - глобальное потепление, перенаселение и разрушение окружающей среды.

В этой связи у многих возникает вопрос: а что же случится с Землей, она превратится в безжизненную пустыню?

Вовсе нет, уверяют ученые, планета без людей, наоборот, сможет очень быстро восстановить свои ресурсы, разрушив то, что создал человек с тем, чтобы ее погубить.

Исчезнут не только люди, но и многие животные и растения, которые были выведены ими лабораторно. На Земле не останется культур, которые человек употребляет в пищу. Не будет также и крупного рогатого скота, которое человечество разводило для пропитания. Но появятся дикие животные-«аналоги».

Внезапное исчезновение пестицидов будет означать демографический взрыв для насекомых.

Поля зарастут, а города в конечном итоге рухнут вместе с небоскребами. Но кое-какие следы человека на Земле все равно останутся - даже через тысячи лет. Например, памятники архитектуры, бронзовые статуи, керамика.

А еще представители внеземных цивилизаций смогут уловить сигналы, отправленные в космос. А также прочитать все о нашей цивилизации на табличках, отправленных с межзвездным зондом.

Зонд Voyager, который запустили в 1977 году, по мнению астрономов, сможет пережить даже столкновение Солнца с Землей, пишет «Популярная механика».