Шведские ученые сделали открытие об иммунитете к коронавирусу

Сегодня, 16:34

Александр Зуев

0

Image 16+
Шведские ученые сделали открытие об иммунитете к коронавирусу

Коллективный иммунитет к коронавирусу, который может помочь в борьбе с пандемией, все же формируется. 

Недавно ученые из Каролинского института в Стокгольме  сообщили о новом открытии, которое касается иммунитета к COVID. Свои выводы ученые опубликовали в британском издании Daily Mail.

В исследованиях, которые провели шведские специалисты, участвовали более 200 пациентов, у которых заболевание протекало как в легкой форме, так и бессимптомно. Как показал иммунологический анализ образцов, взятых у пациентов,  у половины здоровых людей в организме ученые обнаружили Т-клеточный иммунитет, который в несколько раз выше, чем у переболевших и у носителей антител. Как отметили ученые, именно Т-образные клетки выполняют ключевую роль в формировании иммунитета к перенесенным инфекционным заболеваниям. 

Результаты исследования позволили ученым сделать вывод: большинство жителей Земли могут быть защищены от коронавируса, при чем об этом они могут и не догадываться, пишет Московский Комсомолец.

Напомним, что Швеция, в отличие от многих стран, не стала вводить ограничительные и противоэпидемические меры.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Ученые доказали, что на Уране и Нептуне идут дожди из алмазов

30-06-2020, 13:19

На фермах в Китае обнаружен новый тип свиного гриппа

30-06-2020, 08:34

В космосе обнаружен неизвестный экзотический объект

25-06-2020, 13:08

Асимметрию Луны астрофизики объяснили радиоактивными изотопами в ее мантии

23-06-2020, 13:33

Ученые Петербурга создают полезный пивной напиток

22-06-2020, 15:26

В ледяном слое Тибета обнаружено 28 ранее неизвестных науке вирусов

22-06-2020, 13:22

Математики из Новосибирска подтвердили мутацию коронавируса

22-06-2020, 11:12

Конец Света 21 июня 2020 года предрек ученый

21-06-2020, 09:20

В Индийском океане обнаружен зарождающийся континент

20-06-2020, 09:59

Детей от коронавирусной инфекции спасают здоровые кровеносные сосуды

16-06-2020, 14:53

Американские ученые нашли новый способ вернуть молодость

16-06-2020, 13:52

Ученые нашли редкие геологические структуры под поверхностью Земли

14-06-2020, 15:02

Ученые: COVID-19 создали США и Китай

9-06-2020, 11:16

Ученые: Коронавирус быстро заражает поверхности

9-06-2020, 09:50

Ученые из Японии намерены победить коронавирус с помощью «умной» ткани

7-06-2020, 23:31

Ученые рассказали, как опасен коронавирус для лысых мужчин

6-06-2020, 12:15

Археологи обнаружили самое большое и древнее сооружение майя

4-06-2020, 15:17

Ученые раскрыли одну из тайн Марса

3-06-2020, 14:28

Астрономы: Вселенная вращалась в первые эпохи своего существования

2-06-2020, 17:15

Ученые нашли свойство почвы, которое поможет предсказать изменение климата

2-06-2020, 15:03

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров