Шведские ученые сделали открытие об иммунитете к коронавирусу

Коллективный иммунитет к коронавирусу, который может помочь в борьбе с пандемией, все же формируется.

Недавно ученые из Каролинского института в Стокгольме сообщили о новом открытии, которое касается иммунитета к COVID. Свои выводы ученые опубликовали в британском издании Daily Mail.

В исследованиях, которые провели шведские специалисты, участвовали более 200 пациентов, у которых заболевание протекало как в легкой форме, так и бессимптомно. Как показал иммунологический анализ образцов, взятых у пациентов, у половины здоровых людей в организме ученые обнаружили Т-клеточный иммунитет, который в несколько раз выше, чем у переболевших и у носителей антител. Как отметили ученые, именно Т-образные клетки выполняют ключевую роль в формировании иммунитета к перенесенным инфекционным заболеваниям.

Результаты исследования позволили ученым сделать вывод: большинство жителей Земли могут быть защищены от коронавируса, при чем об этом они могут и не догадываться, пишет Московский Комсомолец .

Напомним, что Швеция, в отличие от многих стран, не стала вводить ограничительные и противоэпидемические меры.