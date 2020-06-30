В Бахрейне создали уничтожающего коронавирус робота

Сегодня, 09:24

Анна Лисова

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В Бахрейне создали уничтожающего коронавирус робота
Робот против коронавируса

Ученым из Бахрейна удалось создать робота, который, по их словам, может уничтожать коронавирус и другие микроорганизмы. Об новой разработке сообщает издание Daily Mail, пишет Лента.Ру.

Робот вырабатывает коротковолновое ультрафиолетовое излучение, которое за 30 минут может убивать до 90% всех микроорганизмов, разрушая их мембрану, в результате чего ДНК организмов распадается. Людей в помещении, которое обрабатывает робот, быть не должно. Это связано с тем, что свет, который вырабатывает робот, обрабатывая помещение, также может негативно влиять и на клетки человека.

Профессор Университета Восточной Англии Пол Хантер рассказал, что этот робот может уничтожать большинство вирусом, в том числе и SARS-CoV-2. Робот не только вырабатывает определенное коротковолновое ультрафиолетовое излучение, он также может измерять температуру тела, распознавать лица. Робот реагирует на голосовые команды и понимает 12 языков. Эту разработку уже начали испытывать в промышленных условиях. Два таких робота используются в медучреждениях Бахрейна.

Стоит отметить, что ранее схожие устройства, использующие ультрафиолетовое излучение для обработки поверхностей от вирусов и вредоносных микроорганизмов, уже были созданы в США, Дании и Китае.

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