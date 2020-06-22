Ученые доказали, что на Уране и Нептуне идут дожди из алмазов

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Ученые доказали, что на Уране и Нептуне идут дожди из алмазов
Алмазный дождь на Нептуне и Уране

По сообщению ВВС американским ученым удалось доказать возможность существования на Нептуне и Уране возможность "алмазных дождей". Эти внешние планеты Солнечной системы являются газовыми гигантами и имеют температуру верхних слоев атмосферы, состоящих из водорода и гелия, порядка 50 К. Однако в глубинах этих планет ситуация меняется. Начинает резко расти давление и температура, появляются более тяжелые элементы, такие как метан. Нарастающие давление и температура на определенных глубинах достигают таких значений, что метан начинает распадаться на составные части, то есть водород и углерод. А алмаз и есть одна из форм кристаллического углерода, они получаются при огромных температурах и давлениях.

Специалистам удалось воссоздать условия глубин недр Урана и Нептуна. Они взяли газ стирол (близкий аналог метана) и разогрели его до 5000 К при давлении порядка 1,5 миллиона бар. Стирол сначала распался на элементы, а затем образовавшийся свободный углерод начал превращаться в алмазы. Это открытие может послужить разгадкой еще одной загадки Нептуна, который излучает в 2,6 раза больше тепла нежели получает от Солнца. Возможно излишек тепла получается за счет трения алмазов.

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