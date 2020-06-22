На фермах в Китае обнаружен новый тип свиного гриппа

На фермах в Китае ученые выявили новый штамм свиного гриппа, передает 9 News . Новый штамм гриппа называется G4 EA H1N1. По мнению ученых, он может спровоцировать новую пандемию. Этот штамм, заявляют исследователи, имеет некоторые сходства с вирусом свиного гриппа 2009 года, который вызвал всемирную вспышку. G4 EA H1N1 переносятся свиньями, но у него есть признаки того, что он сможет передаться от человека к человеку. По словам ученых, ранее считалось, что данный штамм не угрожает людям, но недавно произошли случаи заражения этим вирусом среди работников скотобойни и свиноводства в Китае.

Авторы исследования считают, что крайне важно следить за всеми вирусами гриппа у свиней, поскольку это поможет предотвратить следующую потенциальную пандемию. На всех фермерских хозяйствах важно тщательно соблюдать меры по предотвращению передачи новых вирусов к человеку.