На фермах в Китае обнаружен новый тип свиного гриппа

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Анна Лисова

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На фермах в Китае обнаружен новый тип свиного гриппа
Обнаружен новый тип свиного гриппа на фермах в Китае

На фермах в Китае ученые выявили новый штамм свиного гриппа, передает 9 News. Новый штамм гриппа называется G4 EA H1N1. По мнению ученых, он может спровоцировать новую пандемию. Этот штамм, заявляют исследователи, имеет некоторые сходства с вирусом свиного гриппа 2009 года, который вызвал всемирную вспышку. G4 EA H1N1 переносятся свиньями, но у него есть признаки того, что он сможет передаться от человека к человеку. По словам ученых, ранее считалось, что данный штамм не угрожает людям, но недавно произошли случаи заражения этим вирусом среди работников скотобойни и свиноводства в Китае.

Авторы исследования считают, что крайне важно следить за всеми вирусами гриппа у свиней, поскольку это поможет предотвратить следующую потенциальную пандемию. На всех фермерских хозяйствах важно тщательно соблюдать меры по предотвращению передачи новых вирусов к человеку.

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