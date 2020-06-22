В космосе обнаружен неизвестный экзотический объект

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Анна Лисова

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В космосе обнаружен неизвестный экзотический объект
В космосе обнаружен экзотический объект

В космосе обнаружен экзотический объект, которому присвоили имя GW190814. Об этом открытии сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Astrophysical Journal.

Масса GW190814, предположительно, между нейтронными звездами и черными дырами. Впервые доказательства существования этого объекта выявили в космосе исследователи коллаборации LIGO в 2019 году, когда обнаружили гравитационные волны. Теперь же ученым удалось установить, что эти гравитационные волны возникли при слиянии неизвестного небесного тела массой 2,5-2,6 веса Солнца и черной дыры (22-24 массы Солнца). Источник волн располагался на расстоянии от 652 миллионов до 932 миллионов световых лет. Ученые считают, что, скорее всего, данный объект является черной дырой. Но, в тоже время, это может быть и нейтронная звезда.

По мнению исследователей, изучая данный объект, можно будет получить больше информации о процессах, которые происходят при формировании небесных тел. Также новые сведения позволят выяснить, какие процессы предшествуют формированию аналогичных объектов.

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