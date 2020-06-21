Асимметрию Луны астрофизики объяснили радиоактивными изотопами в ее мантии

Исследователи из Токийского технологического университета знают, чем вызвано различие между обратной и видимой сторонами Луны. Они недавно выяснили, что за асимметрию Луны ответственно неоднородное распределение радиоактивных изотопов в мантии. Темная сторона спутника нашей Земли - это кратеры, расселины и холмы. Видимая сторона по сравнению с обратной выдается совершенно ровной. Чем это объяснить ученые до недавних пор не знали. Хотя им было известно, что сила притяжения на обращенной к планете стороне намного выше, а лунная кора толще.

Ученые во главе с Матьё Лановилль тщательно изучили образцы лавовых пород, которым не менее 4 миллиардов лет. Они были доставлены на Землю в ходе экспедиций «Аполлонов». В породах исследователи выявили урана и тория в 700 раз больше, нежели в первичной материи Солнечной системы, найденной в метеоритах. В этой связи ученые сделали выводы о том, что радиоактивные вещества и вырабатываемая ними энергия повлияли на геологические процессы.

«Если принять во внимание, что на видимой стороне Луны таких пород гораздо больше, можно сделать вывод, что она застыла позже, чем противоположное полушарие Луны», - делится мнением астрономов ТАСС.

Ученые предположили, что на видимой стороне магмы в 4-13 раз больше, именно из-за нее там и появились гигантские лунные моря.