Асимметрию Луны астрофизики объяснили радиоактивными изотопами в ее мантии

Исследователи из Токийского технологического университета знают, чем вызвано различие между обратной и видимой сторонами Луны. Они недавно выяснили, что за асимметрию Луны ответственно неоднородное распределение радиоактивных изотопов в мантии. Темная сторона спутника нашей Земли - это кратеры, расселины и холмы. Видимая сторона по сравнению с обратной выдается совершенно ровной. Чем это объяснить ученые до недавних пор не знали. Хотя им было известно, что сила притяжения на обращенной к планете стороне намного выше, а лунная кора толще.
Ученые во главе с Матьё Лановилль тщательно изучили образцы лавовых пород, которым не менее 4 миллиардов лет. Они были доставлены на Землю в ходе экспедиций «Аполлонов». В породах исследователи выявили урана и тория в 700 раз больше, нежели в первичной материи Солнечной системы, найденной в метеоритах. В этой связи ученые сделали выводы о том, что радиоактивные вещества и вырабатываемая ними энергия повлияли на геологические процессы.
Ученые предположили, что на видимой стороне магмы в 4-13 раз больше, именно из-за нее там и появились гигантские лунные моря.
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