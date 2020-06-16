Ученые Петербурга создают полезный пивной напиток

Сегодня, 15:26

Александр Зуев

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Ученые Петербурга создают полезный пивной напиток
Создание полезного пивного напитка

Оказывается, пиво может быть чрезвычайно полезным, и в ближайшее время мы получим такой напиток. Известно, что в Санкт-Петербурге ученые ведут работу над созданием пива, обладающего полезными для кишечника свойствами кефира. По их мнению, благотворные качества новому виду пива принесет уникальный ингредиент. Речь идет об основном компоненте напитка - тропических дрожжах, открытых в первой половине минувшего века микробиологом из Франции Анри Буларом во время его путешествия по странам Индокитая. Он запатентовал эти дрожжи как средство при диарее.

Этот компонент, который является природным пробиотиком, местные жители применяли в борьбе с холерой. Специалисты трудятся над получением уникального напитка уже на протяжением четырех месяцев. Если замысел специалистов воплотиться в жизнь, то пенный напиток будет благоприятно влиять на организм человека: высвобождать из организма патогены, улучшать пищеварение, а также сводить к минимуму расстройства ЖКТ.

Как заметил Артем Морозов, один из соавторов разработки, над созданием подобного напитка работают исследователи и в других странах, однако пока желаемых результатов они не получили. Авторы проекта отмечают, что вкус нового напитка отличается от традиционного: он будет содержать некие тропические нотки. А его крепость будет уступать обычному пиву, пишет КП - Санкт-Петербург. По словам специалистов, стоимость продукта не будет слишком высокой - новое пиво, которое, по идее должно быть, как кефир, отнесут к среднему сегменту.

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