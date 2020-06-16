Математики из Новосибирска подтвердили мутацию коронавируса

Сегодня, 11:12

Анна Лисова

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Математики из Новосибирска подтвердили мутацию коронавируса
Мутация коронавируса

Ученые из Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) подтвердили гипотезу об устойчивой мутации коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на ответственного секретаря межведомственной рабочей группы Сибирского отделения РАН по коронавирусу Ольгу Дорохову. Российские ученые утверждают, что коронавирус SARS-CoV2, вызывающий COVID-19, постоянно мутирует, из-за чего увеличивается эффективность проникновения его в клетку.

«Мутация вируса увеличивает эффективность его проникновения в клетку, преодоления им соответствующих клеточных барьеров и механизмов защиты, что приводит к повышению заразности в 2,5?8 раз», — объяснила Дорохова.

В тоже время сейчас наблюдается снижение уровня смертности от коронавирусной инфекции с 10% до 2-3%. Как и прогнозировали ученые, коронавирус будет мутироваться и постепенно может стать менее опасным для человека, поскольку, если он будет сохранять высокую летальность и убивать своих носителей, то не сможет распространяться успешно.

Российские ученые также разрабатывают модели, учитывающие мутации вируса и распространения разных вариантов вируса внутри популяции. Также они намерены внести в эти модели информацию о влиянии вакцинации и иммунного ответа, чтобы спрогнозировать, как дальше будет распространяться коронавирус.

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