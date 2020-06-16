Конец Света 21 июня 2020 года предрек ученый

Сегодня, 21 июня 2020 года, наступит Конец Света. В этом убежден ученый Паоло Тагалогин, передает арабский интернет-портал Al-Ain.

Исследователь назвал новую дату Апокалипсиса после проверки расчетов всех предыдущих «концов», в ходе которой выявил серьезную ошибку.

Суть ее в календаре, вернее в переходе от юлианского календаря к григорианскому. Разница составляет 11 дней - и это в год.

«Следуя юлианскому календарю, мы технически находимся в 2012 году. Количество потерянных дней в году из-за перехода на григорианский календарь составляет 11 дней. За 268 лет по григорианскому календарю (1752–2020) раз 11 дней = 2948 дней. 2948 дней / 365 дней (в год) = 8 лет», — объяснил исследователь в своем Twitter.

В случае, если Тагалогин не ошибся, Конец Света наступит уже сегодня, 21 июня 2020 года. Сообщения ученого о грядущем Апокалипсисе многих шокировало. Но все же большинство интернет-пользователей саркастически отнеслись к объявлению еще одной даты Конца Света и высмеяли Паоло.

Al-Ain указывает, что часть публикаций Тагалогина Twitter удалил.

Портал сообщает, что в объявленную дату произойдет солнечное затмение. Частично его смогут наблюдать жители Африки, юго-восточная Европа, Азия, северная Австралия и другие. Полностью увидеть его смогут в Омане, Йемене, Южном Судане, Конго, Пакистане и ряде других стран, передает ФАН.



