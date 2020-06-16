В Индийском океане обнаружен зарождающийся континент

Сегодня, 09:59

Анна Лисова

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В Индийском океане обнаружен зарождающийся континент

В южной части Индийского океана французские и австралийские ученые обнаружили признаки формирования «эмбрионального континента». 

Об этом исследовании пишет РИА Новости, ссылаясь на журнал Terra Nova.

Исследователи говорят о том, что на границах континентов и океанов наращивается континентальная кора. При их переплавке и смешении с материалом основания континентальных плит образуется гранитная магма, которая, поднимаясь, формирует верхний, «гранитный» слой континентов.

По словам ученых, сейчас в Индийском океане, на островах архипелага Каргелен, которые находятся недалеко от Антарктиды, идет процесс зарождения нового континента. Это опровергает теорию о том, что континентальная кора может формироваться только в зонах субдкции. 

В районе Кергелена, отмечают ученые, земная кора аномально толстая, как и на материках. Они считают, что сиенитовый массив острова Кергелен — это, по сути, «эмбрион континента». Предположительно, через несколько миллионов лет там может образоваться полноценный материк. 

Исследователи планируют продолжить изучение химического состава пород и выяснить происхождение магмы. Это позволит им окончательно развенчать или подтвердить версию о формировании нового материка. 

 

 

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