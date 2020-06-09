Американские ученые нашли новый способ вернуть молодость

Сегодня, 13:52

Александр Зуев

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Американские ученые нашли новый способ вернуть молодость

С давних времен человечество пытается найти способ продления молодости и сохранения здоровья. Недавно это удалось сделать ученым из Калифорнийского университета, которые открыли эффективный способ, позволяющий оставаться молодым.

Ученые выяснили: чтобы повернуть процесс старения вспять, достаточно развести плазму крови.

Исследователи проводили эксперименты на старых мышах. Они заменили у грызунов половину плазмы крови смесью из физраствора и альбумина, что обеспечило замену белка, который теряется с возрастом. В этом случае происходит омолаживающее воздействие на головной мозг, печень и мышечную ткань. В предыдущем эксперименте ученые смешали кровь молодых и старых мышей. Новое исследование показало, что в использовании крови юных грызунов нет необходимости, поскольку достаточно изменить концентрацию плазмы крови старых мышей.

Если говорить об омолаживании людей, то состав плазмы крови человека может быть изменен с помощью плазмафереза, пишет Ридус.

Сейчас исследовательская группа проводит клинические испытания с целью определить, может ли их открытие улучшить состояние здоровья пожилых людей и снизить последствия мышечной атрофии, дегенерации клеток мозга, диабета второго типа и ухудшения работы иммунной системы.

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