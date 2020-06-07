Ученые: COVID-19 создали США и Китай

С начала пандемии ученые не могут с определенностью дать ответ на вопрос о происхождении коронавируса. Генетические последовательности SARS-COV-2 говорят о том, что он не природного происхождения. Есть мнение, что вирус разработали китайские и американские ученые. С таким заявлением выступил норвежский эксперт Биргер Серенсен. По его словам, большинство вакцин, над созданием которых сейчас работают ученые многих стран, не подействуют. С таким выводом согласился британский профессор Ангес Далглиш.

Ученые опубликовали в издании Quarterly Review of Biophysics статью, в котором аргументированно доказано, что вирус адаптирован к людям. Как утверждает Серенсен, вирус обладает свойствами, отличными от вируса атипичной пневмонии, которых никогда раньше не было в природе. То есть, сейчас человечество имеет дело с совершенно новым типом вируса, который предположительно был создан в лабораториях Китая и США. Серенсен уверен, что коронавирус нового типа был произведен искусственно. Он считает, что американские и китайские ученые работают над исследованиями мутаций с приобретением функции. Эксперт полагает, что ученые намеренно повышают заразность вирусов. Норвежец также заметил, что США и Китай давно сотрудничают в подобных исследованиях.

Бывший руководитель британской разведки Ричард Дирлав допускает, что коронавирус каким-то образом мог вырваться из секретных лабораторий и распространиться по всему миру, пишет ИноСМИ . В последнее время США заявляют о причастности Пекина к пандемии. В свою очередь власти КНР отрицают свою причастность и утверждают, что вирус имеет естественное происхождение.