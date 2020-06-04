Ученые из Японии намерены победить коронавирус с помощью «умной» ткани

Вчера, 23:31

Анна Лисова

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Ученые из Японии намерены победить коронавирус с помощью «умной» ткани

В Японии ученые изобрели ткань, которая способна, как они заявляют, побороть коронавирус. 

Об этой уникальной разработке написало американское издание Popular Mechanics.

По словам авторов разработки, изготовленные из этой ткани маски намного эффективнее тех, которые используется сейчас для защиты от коронавирусной инфекции большинством людей. Особенностью этой ткани является то, что она имеет свойства, которые блокируют активность опасных микроорганизмов. 

Свою уникальную ткань разработчики из Японии назвали PIECLEX. Ее особенность в том, что она может использовать кинетическую энергию человека, чтобы получить статическое электричество, которое и уничтожает бактерии и вирусы. 

Над созданием уникальной «антибактериальной» ткани работали сотрудники компаний Murata Manufacturing и Teijin Frontier. Они сообщают, что текстиль, который они создали, может уничтожать 99,9% всех вирусов и бактерий, которые они уже протестировали. 

Хотя пока тестирование ткани PIECLEX проходит успешно, с окончательными выводами касательно ее эффективности специалисты не спешат. Японские ученые намерены создать материал, который бы на 100% защищал от коронавирусной инфекции. Но когда он будет разработан, пока сказать они не могут, поскольку, по их словам, не всегда они имеют доступ к образцам микроорагнизмов, чтобы применить их в тестировании. 

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