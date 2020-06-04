Ученые рассказали, как опасен коронавирус для лысых мужчин

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Ученые рассказали, как опасен коронавирус для лысых мужчин

Ученые рассказали, какую опасность несет коронавирусная инфекция для лысых мужчин.

По мнению профессора Университета Брауна Карлоса Вамбьера, у лысых мужчин процент негативных последствий коронавируса выше, чем у обычных. Ученые во главе с профессором выяснили, что мужской гормон-андроген помогает подавить коронавирус. А его нехватка часто чревата облысением. 

"Мы действительно считаем, что облысение является признаком сурового протекания болезни", — подчеркнул исследователь. 

Из-за сильной статистической связи ученые назвали его "признаком Габрина". Американец Фрэнк Габрин был первым врачом, умершим от коронавируса, и он был лысым.

Более ранние исследования, проведенные в Испании, лишь подтверждают выводы группы Вамбьера. По их данным, у 79% мужчин, которые скончались от COVID-19 в трех больницах испанской столицы, отсутствовали на голове волосы. Подобные закономерности подтолкнули научное сообщество задуматься о том, чтобы назначать лысым пациентам курсы гормональной терапии. Ведь согласно теории, при увеличении уровня гормона андрогена должна повыситься и сопротивляемость организма. Правда, это предположение нужно еще доказать на практике.

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