Механизм смертельной и распространенной инфекции раскрыт

Ученые из Университета Альберты (Канада) узнали, как респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), один из наиболее распространенных и смертельных возбудителей респираторных инфекций, проникает и поражает клетки человека. Об исследовании, результаты которого представлены на страницах журнала Nature, пишет «Лента».

Инфекция, которую вызывает РСВ, наиболее опасна для маленьких детей. Лекарств и вакцин против нее до сих пор не изобретено.

Респираторно-синцитиальный вирус имеет одну уникальную особенность. Он остается прикрепленным к клетке несколько часов кряду и лишь потом проникает в нее. Ключевая роль в этом процессе отведена клеточному рецептору нуклеолину. Вирус сначала связывается с ним и только потом заражает клетку.

Нуклеолин находится внутри клетки, поэтому исследователям до недавнего времени было непонятно, почему он выбирается на поверхность, как будто выходит навстречу вирусу.

Оказалось, что РСВ сначала связывается с другим рецептором IGF1R и PКС-zeta-белком. Он дает сигнал нуклеолину наподобие дверного звонка. То есть заставляет выглянуть его на поверхность.

Ученые пришли к выводу, что этот вирус эволюционировал для того, чтобы использовать нормальную клеточную функцию в собственных целях.