Ученые раскрыли одну из тайн Марса

Сегодня, 14:28

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Ученые раскрыли одну из тайн Марса
Спутник Марса - Деймос

Странные спутники Марса вызывают неизменный интерес с момента их открытия. И вот недавно специалисты, работающие над программой SETI (поиск внеземных цивилизаций), посредством пресс-службы организации, сообщили, что ими раскрыта одна из тайн Красной планеты.

Уже давно известно, что спутники Марса движутся по спиралеобразной орбите. У дальнего Деймоса спираль раскручивающаяся, он все дальше уходит от своего патрона. А вот орбита ближнего спутника Фобоса сужающаяся. Это должно привести через 20-40 млн лет к тому, что сателлит достигнет предела Роша и будет разорван на куски.

Как заявили астрономы, в древности Марс имел кольца похожие на сатурнианские, из этого вещества позднее и сформировался Фобос. А кольца были образованы еще одним спутником Марса, достигшего предела Роша. В дальнейшем история повторится и с Фобосом.

Доказать точку зрения специалистов SETI можно, если сравнить возраст грунта сателлитов Марса. Эта возможность может появиться уже в 2024 году, когда системы нашего соседа достигнет японская миссия ММХ, одной из целей которой будет взятие проб грунта Деймоса и Фобоса.

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