Астрономы: Вселенная вращалась в первые эпохи своего существования

В первые эпохи своего существования Вселенная вращалась, на что указывают аномалии в характере вращения более чем 200 тыс. галактик. Об этом астрономы рассказали на 236-й конференции Американского астрономического общества. Они полагают, что внутри Вселенной существовала ось вращения, влияющая на распределение материи и формирование галактик. Многие космологи уверены, что Вселенная возникла из сингулярности – безразмерной точки, которая в первые мгновения после Большого взрыва начала расширяться. Сначала это происходило со сверхсветовой скоростью, но вскоре расширение замедлилось.

По мнению ученых, эти процессы оставили свои следы в том, как в первые эпохи жизни Вселенной распределились видимая и темная материя.

Космологи считали, что во всех частях Вселенной подобные процессы происходили равномерно. Но недавно астрономы, наблюдая за так называемым реликтовым излучением, поняли, что это не совсем так. Ученые сделали вывод: свойства Вселенной во всех точках пространства не одинаковы.

По мнению астрономов, галактик, диск которых вращается по часовой стрелке или против нее, во всех уголках мироздания должно быть примерно поровну. Это обусловлено тем, что при изотропности Вселенной направление их вращения зависит от случайных факторов.

Профессор Канзасского университета Лиор Шами изучил, в какую сторону вращались 200 тысяч спиральных галактик, пишет Ин-спейс.ру . Как выяснилось, направления вращения галактик в разных частях Вселенной были распределены не случайным образом. В каких-то уголках преобладали спиральные галактики, вращающиеся по часовой стрелке, а в других областях космоса ситуация была противоположной. Разница между ними составляла около 2%. Подобные расхождения указывают на то, что Вселенная неоднородна.

Как считают ученые, ранняя Вселенная была более упорядоченной. Внутри нее существовала ось вращения, которая влияла на распределение материи и формирование спиральных галактик.