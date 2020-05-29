Ученые нашли свойство почвы, которое поможет предсказать изменение климата

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Ученые нашли свойство почвы, которое поможет предсказать изменение климата
Исследование грунта

Ученые Тюменского государственного университета совместно с экологами РАН провели крупномасштабное исследование почвы. Целью работы было установление возможности почвы удерживать углерод после лесных пожаров и предотвращать его уход вместе с парниковыми газами. Результат исследований был опубликован в издании "Applied Soil ecology".

Специалисты работали в многих частях Европейской России, от предгорий Кавказа до Мурманских лесов. Согласно полученным данным пожары в лесах приводят к выбросу больших объемов парниковых газов, что в свою очередь пагубно сказывается на климате планеты в целом. Однако, согласно выводам ученых, в лесных массивах почвенный покров способен до определенной степени самостоятельно регулировать выброс парниковых газов.

Несколько ранее лауреат Нобелевской премии кореец Рае Квон Чунг сообщил мировому сообществу, что за последнее время средняя температура на планете поднялась на 3 градуса, и этот процесс глобального потепления не думает замедляться. Другие специалисты подчеркивают потепление за последнее время, которое пагубно сказывается на климате Антарктиды. Из-за подъема средней температуры на несколько градусов начали интенсивно таять ледники, и сейчас под ледяным панцирем континента текут реки состоящие из талой воды.

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