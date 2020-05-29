Ученые объяснили происхождение древних пирамид на территории современной Мексики

Ученые из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) в своей гипотезе попытались объяснить происхождение древних пирамид в Мезоамерике. Ученые предполагают, что, возводя пирамиды, население доиспанской Центральной Америки хотело создать иллюзию гор. Они пытались подражать природе, но при этом все пирамиды имели еще и сакральный смысл. В древних городах таким пирамидам отводилось центральное место. Исследователи также полагают, что пирамидальная форма существенно облегчала задачу по возведению высокого монументального сооружения. Для древних людей это было самым важным фактором.

Мезоамерика — это историко-культурный регион, который простирается от центра Мексики до Никарагуа и Гондураса. Архитектура культур Мезоамерики отличается своей сложностью, привлекает богатством стилей. Там множество древних пирамид, самая известная - Эль-Кастильо в древнем городе майя Чичен-Ица на территории современной Мексики. Она считается одним из семи чудес света.