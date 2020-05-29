Ученые определили опасный фактор для молодых людей с коронавирусом

Ученые из Университета Джона Хопкинса (США) назвали ключевой фактор риска для молодых людей в случае заражения новым коронавирусом. Это ожирение, пишут они в научной статье, появившейся на страницах журнала Lancet.

Исследователями была обнаружена корреляция между высоким индексом массы тела и числом пациентов младше 40-50 лет, которые нуждались в интенсивной терапии. Речь идет о людях, которые были госпитализированы с COVID-19 как в больницу при Университете Джонса Хопкинса, так и в другие медучреждения. Оказалось, что в большинстве своем они страдают именно ожирением. В меньшей степени - заболеваниями сердца, гипертонией и диабетом. Именно лишний вес и становится причиной тяжелого течения коронавирусного заболевания. Ученые объясняют это тем, что у людей с избыточной массой тела затруднено дыхание.

Жировая ткань продуцирует большое количество противовоспалительных молекул цитокинов, что при заражении коронавирусом чревато тем, что может привести к цитокиновому шторму и системному отказу органов. Ученые также допускают, что на поверхности жировых клеток может быть много рецепторов ACE2, которые для COVID-19 фактически являются мишенью.

Имеются сведения, что SARS-CoV-2 может длительное время сохраняться в жировой ткани. Даже в случаях, когда у человека симптомов коронавирусного заболевания уже нет, передает «Лента».