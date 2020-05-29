Популярный сорт кофе может исчезнуть из-за климатических изменений

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Анна Лисова

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Популярный сорт кофе может исчезнуть из-за климатических изменений
Сорт кофе «Робуста»

Из-за климатических изменений популярный сорт кофе «Робуста» может исчезнуть. Об этом сообщает издание Global Change Biology.

Масштабные исследования австралийских ученых из Университета Южного Клинсленда показали, что «Робуста» может расти только на определенной широте и при определенной температуре. Для этого растения комфортной является температура в диапазоне от +18,6 до +26,6 градусов по Цельсию. Ученые ранее предполагали, что повышение температур благотворно скажется на состоянии деревьев «Робусты». Тем не менее, оказалось, что повышение температуры лишь на один градус влечет ухудшение урожайности сразу на 14%. Поэтому глобальное потепление может уничтожить плантации этого сорта кофе.

«Робусту» выращивают в Азии, на Мадагаскаре и в Африке. Эти районы подвергаются сильному воздействию со стороны человека, что приводит к изменениям климатических условий, отмечают эксперты. А значит, деятельность человека может уничтожить данный сорт кофе.

Стоит отметить, что на сегодняшний день именно «Робуста» является самым распространенным сортом кофе. Второй по популярности сорт – арабика.

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