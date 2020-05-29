Ученые нашли причину, по которой дети легко переносят коронавирус

Сегодня, 19:43

Александр Зуев

0

Image 16+
Ученые нашли причину, по которой дети легко переносят коронавирус

Замечено, что дети переносят COVID-19 легко, часто бессимптомно. Оказывается, что все дело в особом строении клеток, из которых состоит слизистая носа. А ведь известно, что коронавирус попадает в организм через нос.

Специалисты из Медицинской школы Икана (США) установили, что в клетках эпителия носовой полости детей ниже экспрессия гена, кодирующего белок АПФ 2. А с возрастом экспрессия гена возрастает.

Коронавирус использует рецептор АПФ 2 для проникновения в клетку и заражения организма. Вирус легче размножается в тканях АПФ 2, и чем больше у человека рецепторов, тем быстрее COVID-19 заражает организм.

Коронавирусу труднее проникнуть в клетки слизистой носа ребенка. Пока вирус медленно размножается в носу малыша, иммунитет успевает подстроиться под новую угрозу и перебить реплицирующую инфекцию, пишет Ридус.

Таким образом, дети не могут подхватить коронавирус и не могут его распространить. А вот грипп для детей опаснее, чем для взрослых. 

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Роскосмосе выдвинули новую гипотезу о происхождении Луны

29-05-2020, 16:20

Как пандемия коронавируса подстегнула науку

29-05-2020, 13:50

Коронавирус можно уничтожить за считанные минуты

28-05-2020, 13:18

Найдена причина осложнений от COVID-19

27-05-2020, 10:48

Ученые: Канализационные воды помогут предсказать распространение коронавируса

27-05-2020, 09:14

Палеонтологи обнаружили возможное место библейского Эдемского сада

26-05-2020, 16:19

В Китае ученые испытали на пациентах вакцину от коронавируса

26-05-2020, 10:48

Рассказы людей, переживших клиническую смерть, шокировали ученых из Израиля

26-05-2020, 09:17

В России выпустили сильнодействующее лекарство от коронавируса

24-05-2020, 14:58

Люди могут заражать коронавирусом домашних животных

24-05-2020, 09:12

Суперкомпьютер разгадал причину вымирания неандертальцев

23-05-2020, 07:42

Ученые рассказали о гене худобы

22-05-2020, 15:17

Ученые обнаружили механизм восстановления нервных клеток человека

21-05-2020, 19:22

Ученые установили связь между мозгом и кишечником

21-05-2020, 13:39

Пернатые разных видов частично понимают друг друга

21-05-2020, 09:50

Первую карту «зеленого снега» в Антарктиде составили ученые

20-05-2020, 14:24

Коронавирус улучшил качество воздуха в Китае, что спасло тысячи людей от смерти

17-05-2020, 08:09

Ученые рассказали о гигантских сибирских вирусах

16-05-2020, 23:09

Спутник Юпитера Европа выбрасывает воду из своего подземного океана в космос

14-05-2020, 08:58

В центре Млечного Пути найдена планета-близнец Земли

14-05-2020, 00:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров