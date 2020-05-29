Ученые нашли причину, по которой дети легко переносят коронавирус

Замечено, что дети переносят COVID-19 легко, часто бессимптомно. Оказывается, что все дело в особом строении клеток, из которых состоит слизистая носа. А ведь известно, что коронавирус попадает в организм через нос.

Специалисты из Медицинской школы Икана (США) установили, что в клетках эпителия носовой полости детей ниже экспрессия гена, кодирующего белок АПФ 2. А с возрастом экспрессия гена возрастает.

Коронавирус использует рецептор АПФ 2 для проникновения в клетку и заражения организма. Вирус легче размножается в тканях АПФ 2, и чем больше у человека рецепторов, тем быстрее COVID-19 заражает организм.

Коронавирусу труднее проникнуть в клетки слизистой носа ребенка. Пока вирус медленно размножается в носу малыша, иммунитет успевает подстроиться под новую угрозу и перебить реплицирующую инфекцию, пишет Ридус .

Таким образом, дети не могут подхватить коронавирус и не могут его распространить. А вот грипп для детей опаснее, чем для взрослых.