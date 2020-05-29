У пациента с COVID-19 обнаружены изменения в мозге

В Италии медики обследовали на МРТ пациента с коронавирусом, у которого среди основных симптомов были потеря обоняния и вкуса, и сумели зафиксировать изменения в мозге. Пациентом оказалась их коллега-медик - 25-летняя рентгенотехник. Женщина работала в отделении для больных коронавирусной инфекцией и также не смогла защититься от ковида. В числе первых симптомов у нее появился сухой кашель, утрата вкуса и обоняния, но при этом повышенной температуры тела не наблюдалось.

Назальная фиброскопия, а также томография грудной клетки и челюстно-лицевой области были сделаны спустя три дня после этого, но никаких изменений не показали. Однако МРТ головного мозга в тот же день обнаружила очаг гиперинтенсивности в правой прямой извилине. Еще один очаг, поменьше, был видим в обонятельных луковицах. И только после этого коронавирус был подтвержден ПЦР-тестом.

Через 28 дней после этого МРТ было сделано женщине повторно. К тому моменту у нее уже восстановилось обоняние. И это было видно - гиперинтенсивность в обонятельных луковицах почти исчезла, изменений в мозге уже не наблюдалось, пишет Популярная механика. В этой связи медики сделали вывод, что SARS-CoV-2 может проникать в мозг через обонятельные пути и провоцировать расстройство нейросенсорного происхождения.