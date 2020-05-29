«Умное» кольцо предупредит о заражении COVID-19

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Александр Зуев

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«Умное» кольцо предупредит о заражении COVID-19
«Умное» кольцо для предупреждения заражения COVID-19

Устройство в виде кольца, разработанное компанией Ouma Health, предупредит человека о первых признаках недомогания. Таким образом, носимое устройство сможет решить главную проблему предотвращения распространения коронавируса, которая заключается в том, что люди разносят инфекцию, так как не знают, что они больны.

Умное кольцо Oura Health способно мониторить состояние здоровья человека и предупреждать о признаках заболевания. Еще в апреле сотрудники Университета Западной Вирджинии (США) провели эксперимент по прогнозированию появления симптомов коронавируса. Специалисты решили довести точность прогноза до 90% и поставили цель получить результаты уже за сутки до того, как болезнь станет себя проявлять. Через полтора месяца ученые уже смогли предсказывать COVID-19 за три дня до появления симптомов заболевания. За это время можно существенно сократить контакты, если вовремя самоизолироваться.

Носимое электронное устройство компании Ouma Health позволит защитить медперсонал, работающий с зараженными, пишет Хайтек+. Умное кольцо действительно уникально. Оно измеряет температуру тела человека, следит за паттернами сна, уровнем физической активности и сердечным ритмом. Пользователь каждое утро проходит опрос, после чего эти данные обрабатываются алгоритмами искусственного интеллекта, который был проверен на тысячах добровольцев.

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