В Роскосмосе выдвинули новую гипотезу о происхождении Луны

Российские ученые решительно настроены узнать историю происхождения нашей Луны. Однако для изучения вопроса специалистам необходимы пробы лунного грунта из различных районов спутника нашей планеты, передает РИА Новости.

Заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии Российской академии наук Евгений Слюта уточнил, что речь идет о 8-10 пробах породы. Причем, образцы лунного грунта должны быть отправлены на Землю. Один из них сможет доставить отечественная лунная станция «Луна-28».

«Без доставки лунного грунта из различных районов нашей Луны не выйдет подтвердить или опровергнуть гипотезы ее появления. Нужен лунный грунт из материковых и морских районов, из древних районов Луны, чтобы детально исследовать состав, прежде всего, изотопный состав радионуклидов», – рассказал ученый.

Он отметил, что к сему моменту наиболее растиражированы две модели образования Луны. Американская гипотеза гласит о том, что спутник появился после столкновения голубой планеты с другим небесным телом.

Гипотеза российских ученых - Земля и Луна появились и развивались параллельно как двойная система, возникшая после фрагментации облака пылевых частиц. Некоторые исследования это подтверждают. Предполагается, что возраст Луны и Земли одинаковый - примерно 4,5 миллиарда лет.