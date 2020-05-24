Ученые: Канализационные воды помогут предсказать распространение коронавируса

Сегодня, 09:14

Ольга Громова

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Ученые: Канализационные воды помогут предсказать распространение коронавируса
Лабораторные исследования

Американские ученые изыскали новый способ предсказывать распространение коронавируса на определенных территориях, а также на основе полученных данных принимать решения о снятии ограничительных мер и смягчении карантина. В докладе исследователей из Йельского университета, ознакомиться с которым можно на medrxiv.org, говорится, что помогут в этом канализационные воды.

Суть метода довольно проста. Она заключается в том, чтобы измерять уровень зараженности вирусом сточных вод. Ученые уверяют, что располагая данными об уровне вирусных частиц в канализации, можно довольно точно спрогнозировать количество новых случаев инфицирования на следующей неделе. Исследователи уверены, что данные о зараженности канализации должны приниматься во внимание и при принятии решений о смягчении связанных с коронавирусом ограничений.

Напомним, ранее итальянские ученые исследовали сточные воды и пришли к тому, что уровень вирусных частиц настолько мал, что заражение через канализацию невозможно.

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