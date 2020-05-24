Палеонтологи обнаружили возможное место библейского Эдемского сада

Библейский райский сад Эдем на самом деле мог существовать. Об этом стало известно палеонтологам из Университета Колорадо. По их словам, Эдемский сад находился на территории Пиннакл-Пойнт на Палео-Агульской равнине у берегов ЮАР, где находятся археологические памятники. Ученые предполагают, что отсюда начал свой путь древний человек. Ранее на этом месте обитали древние люди и животные. Здесь, где в прошлом была богатая экосистема, обнаружены останки, датируемые 2,6 млн лет. Наряду с этим тут обнаружены несколько пещер, где предположительно 170 тыс. лет назад жили люди.

Доцент кафедры антропологии в Университете Колорадо в Денвере Джейми Ходжкинс рассказала, что в ходе исследования были проведены анализы сравнения останков зубов древних травоядных животных, которые, как правило, следовали за пищей. Они предпринимали дальние миграции между восточным побережьем. Животные, обитавшие на этой территории, чувствовали себя в богатой и разнообразной экологической системе превосходно. Ученые считает, что эта зона - одна из самых таинственных на планете.

Палеонтологи не исключают, что пещеры Пиннакл пойнт были единственным обитаемым местом на Земле. И если бы не эта территория, то человечество могло бы исчезнуть. Спаслись всего несколько десятков человек, которые каким-то образом добрались до побережья ЮАР.

В районе Пиннакл пойнт сохранилась растительность. Кстати, библейские повествование о райских плодах, в том числе и запретных, имеют под собой почву: здесь в изобилии росли яблоки. Предшественники современного человека получали витамины. Но они еще могли питаться рыбой, моллюсками и выброшенными на берег китами. В этой зоне наши далекие предки впервые овладели огнем и научились изготавливать орудия труда. Таким образом, «рай земной» защитил первобытных людей и поспособствовал эволюции. Благодаря морской белковой пище, богатой жирными кислотами, мозг древнего человека стал достаточно сложным. Здесь люди научились противостоять враждебной окружающей среде, пишет Экология Регионов .

Пиннакл пойнт – единственное «райское место», в котором небольшие группы людей дожидались окончания ледникового периода.