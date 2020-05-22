В России выпустили сильнодействующее лекарство от коронавируса

Сегодня, 14:58

Александр Зуев

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В России выпустили сильнодействующее лекарство от коронавируса

В России появился первый и самый мощный на данный момент препарат для лечения коронавируса - «Авифавир». Как подчеркнул, главный кардиолог Центральной клинической больницы Управления делами президента, после приема лекарства у больного наблюдается регресс симптоматики пневмонии. «Авифавир» обладает меньшей, чем у импортных аналогов,  токсичностью для сердечной системы и почек. Препарат тормозит деление клеток коронавируса. Испытания нового препарата, который действительно можно назвать уникальным,  завершатся только через две недели, а его выпуск уже запущен.

Производство «Авифавира» лаборатория наладила всего за два месяца. Опытная партия инновационного препарата,  направленная в больницы, уже доказала свою эффективность. Так, на третьи сутки у пациентов снижалась температура, а на пятые сутки они давали отрицательный тест на COVID-19.

Заметим, эффективность препарата «Фавипиравир», на основе которого произведено российское антивирусное лекарство, ранее отмечали китайские эксперты. В ближайшее время вторая партия таблеток отправится в 30 клиник девяти регионов страны, пишет Вести.Ru

В скором времени три страны получат эффективные препараты для лечения коронавируса - Россия, Япония и США.

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